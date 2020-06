VIDEO: una mujer tuvo un ataque de furia y destrozó el lujoso auto de su ex en Río Gallegos

Ataque de una mujer contra el auto de su ex marido

Una mujer se hizo presente en un hotel de la ciudad de Río Gallegos y comenzó a golpear con una pala de asador a un auto que estaba estacionado en esa cuadra.

Las imágenes muestran a la mujer descargando toda su ira en el vehículo. Tomando impulso una y otra vez, le pega con fuerza ante la mirada atónita de los testigos. En los 45 segundos que dura el video, ella le lanza 21 golpes en total al auto de alta gama.

El vehículo, un Hyundai Genesis Coupé, valuado en aproximadamente 2 millones de pesos, terminó con los cristales y los retrovisores completamente rotos.

Según se supo después, la mujer, J.M., habría actuado de esa manera por venganza, ya que el dueño del auto rojo es su ex pareja. Luego de asestarle varios golpes al rodado se fue del lugar.

Al ser alertados por los empleados, efectivos de la policía provincial se dirigieron hasta el hotel y fueron a la habitación del propietario del vehículo dañado, que estaba alojado allí con una acompañante.

Tras ser notificado de lo sucedido, el hombre, D.C., salió apurado para observar el desastre. Bajó descalzo y con el torso desnudo a pesar del frío, precisó el diario La Opinión Austral. Minutos después, D.C. observó las filmaciones. Y aseguró: “La reconozco, es mi ex”.

Para sorpresa de todos los presentes, al instante J.M. apareció nuevamente. Había regresado al lugar para increpar al hombre. “¡Destruiste una familia!”, le gritaba a lo lejos. Los policías intercedieron en la discusión y detuvieron a la mujer. La trasladaron a la comisaría Primera, donde pasó la noche y fue liberada durante las primeras horas de esta mañana.

Hasta el momento, el hombre no hizo la denuncia. De acuerdo a sus publicaciones en sus perfiles de redes sociales, D.C. y J.M. habían hecho pública su relación en 2018.