“Súper práctica”, el posteo sexy de Julieta Nair Calvo luciendo un body semitransparente

Rocío Guirao Díaz.

Rocío Guirao Díaz aprovecha la cuarentena para estar más activa que nunca en redes con posteos que despiertan más de un suspiro en redes.

La blonda suele compartir diaramente sus rutinas de ejercicio para no perder la figura en tiempo donde hay que permanecer en casa o también saca a relucir su talento para el modelaje.

En este último posteo se la vio luciendo distintos conjuntos deportivos donde se la ve más linda que nunca. Siempre desde la casa, respetando el aislamiento.

El video fue un éxito y varios seguidores destacaron su belleza natural y simpatía.

Your browser does not support the video element.

Hace poco la modelo respondió preguntas de sus seguidores a través de Instagram y aseguró que después de tener a Indio, Aitana y Roma, no quiere más hijos.

Contestando algunas de las consultas, Rocio ratificó lo que ya había reconocido en varias ocasiones. “Así estamos felices. Ya me saqué las ganas de bebitos propios, ahora malcrío bebés ajenos”, expresó.