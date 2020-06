El líder Barcelona visita al Sevilla donde Messi buscará su gol 700

Desinfección en el estadio catalán. Twitter Barcelona.

Nada ni nadie escapa a la nueva realidad impuesta por la pandemia de coronavirus.

A través de un video colgado en las redes sociales, el BarcelonaF.C. mostró cómo se llevaron a cabo las tareas de desinfección en el Camp Nou durante la previa del partido ante Leganés, de este martes por la fecha 19 de La Liga.

Los empleados de la institución española, equipados con las protecciones correspondientes, limpiaron y fumigaron cada sector y cada rincón del monumental estadio, con especial atención y énfasis en los túneles, vestuarios, salas de conferencia y bancos de suplentes.

Las autoridades del conjunto que encabeza el astro argentino Lionel Messi, tomaron todos los recaudos, dada la complicada situación que -pese a ciertas mejoras y un regreso a una nueva normalidad- sigue golpeando al continente europeo.

El equipo catalán, líder actual del campeonato español con una ventaja de dos puntos por sobre Real Madrid, busca sumar de a tres nuevamente en el retorno a su casa, luego del triunfo del sábado por 4-0 en la visita a Mallorca.

Your browser does not support the video element.

Operativo sanitario en el Camp Nou por coronavirus. Twitter Barcelona.