VIDEO: Dos hombres salvan su vida a segundos de ser atropellados por un coche fuera de control

Policía Metropolitana.



En la Red se han difundido imágenes del momento en que dos hombres se salvan por unos segundos de ser arrollados por un coche fuera de control. El video fue grabado el 22 de mayo por la cámara de seguridad de un local en el centro de Londres, pero el material acaba de ser difundido.

En las imágenes se aprecia a dos hombres parados en la acera mientras abrían una puerta contigua a ese local, y pocos segundos después de ingresar un coche pasa a gran velocidad.

En declaraciones citadas por la prensa local, uno de esos individuos dijo que el conductor se había quedado atascado en reversa, y retrocedió a casi 65 km/h y se estrelló contra un bar. La persona que iba en el coche salió ilesa y no se reportaron víctimas.