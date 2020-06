OMS advierte que pandemia de coronavirus "se está acelerando" y entró en "nueva y peligrosa fase"

China busca tener la situación "bajo control", REUTERS.

China intenta calmar la situación declarando "bajo control" el nuevo brote de coronavirus dectectado en los últimos días, que llevó a ordenar entre otros el cierre de colegios en Pekín. En la última semana se confirmaron 158 nuevos casos, ligados a un mercado local.

"Lo primero que puedo decir con claridad es que la epidemia en Pekín está bajo control. Pekín respondió con rapidez y descubrió la epidemia en una fase temprana y enseguida se localizó su origen y se tomaron medidas para impedir su transmisión, controlando la epidemia cuando era pequeña", declaraba Wu Zunyou, experto principal en epidemiología del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China.

La capital no fue puesta en confinamiento, pero además del cierre de colegios, sí pidió a sus residentes que no saliesen de la capital ni hiciesen reuniones si no era esencial. Además se realizaron pruebas masivas, controlando a más de 350.000 personas en cinco días.

La India se ha convertido en uno de los focos de la pandemia. El Gobierno ha descartado retractarse de las medidas de desconfinamiento aplicadas a pesar del aumento en el número de casos en las últimas 24 horas. El país ha anunciado más de 10.000 nuevas infecciones, unos números equiparables únicamente a los de Brasil o Estados Unidos.

Por su parte, Brasil se acerca al millon de casos confirmados, con casi 50.000 fallecidos, siendo el segundo país más afectado, por detras de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro mantiene sus medidas progresivas de desconfinamiento, abriendo tiendas y centros comerciales en Sao Paulo y Rio de Janeiro.

Video gentileza Euronews.