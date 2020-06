Familia Vicentin celebró el fallo judicial contra la intervención: "Que nos deje trabajar", enviaron mensaje a Alberto Fernández

Vicentin. ARCHIVO.

Tras la decisión del fallo judicial contra la intervención de la empresa cerealera Vicentín, uno de los integrantes de la familia, que fundó el grupo agropecuario que el gobierno nacional busca expropiar, celebró este viernes la decisión. Se frenó la intervención y se repuso al directorio de la empresa. En medio de la noticia, aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Alberto Fernández: "Que nos deje trabajar".

En declaraciones con el sitio Cadena 3, dijo: "Le pediría al Gobierno que deje trabajar a la propiedad privada y que nos deje trabajar a nosotros como sabemos y que nos deje elaborar esta propuesta como nosotros sabemos hacerlo, sabemos con quién hacerlo. El Gobierno debería dejar que la propiedad privada se desarrolle, no intervenir ilegalmente de la forma en la que lo está haciendo".

Héctor Vicentin también rechazó la posibilidad de que la empresa continúe con una modalidad mixta, que incluya participación del Estado. "Una empresa con participación del Estado en la Argentina no creo que sea tan viable como parece", cuestionó.

Héctor es integrante de la familia que fundó en Avellaneda, Santa Fe, el grupo cerealero que actualmente se encuentra en proceso de convocatoria de acreedores, celebró el fallo del juez federal de Reconquista Fabián Lorenzini quien rechazó la intervención que dispuso el Gobierno nacional y repuso a los integrantes del directorio de la compañía.

Dijo: "Gracias a Dios este juez hizo honor a lo que se decía de él. Es un gran juez". Sus palabras refieren a la medida que se conoció este viernes, con la que también se le otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.

Para Héctor Vicentin, el revés judicial que afrontó el Gobierno no impedirá que avancen las gestiones oficiales para expropiar la empresa, tal como lo anunció el presidente Fernández: "Creo que el Gobierno va a seguir avanzando y va a tratar con la expropiación y otra cosa. En este momento, lo que están haciendo es una chanchada. Nos están escrachando de una manera terrible, con mentiras, con publicaciones y un montón de cosas que me parece demasiado injusto. Yo creo que el Gobierno va a seguir avanzando".

En la charla con el medio, Vicentin también se refirió a las denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos y en el acceso a los créditos de bancos públicos que se convirtieron en uno de los argumentos del Gobierno para avanzar sobre la compañía.

Reunion de Alberto Fernández y Omar Perotti con dueños de Vicentin, AGENCIA NA

Sostuvo que "hablando del endeudamiento, no hay que olvidarse que esta es una empresa nacional en un sector muy competitivo, rodeado absolutamente de multinacionales que se financian con sus casas matrices donde no tienen ningún tipo de problemas con el dinero ni con su financiación ni mucho menos con los intereses bajísimos que pagan. Nosotros tenemos que competir y no solamente la necesidad de invertir para competir, sino que tenemos una necesidad porque tenemos que pagar intereses demasiado grande y es algo que nos juega demasiado en contra".

Afirmó que la "autocrítica" que se hacen ante esa situación es la de "haber invertido tanto". "Nosotros hemos invertido, quizás más allá de lo que deberíamos haberlo hecho", afirmó en la charla y aseguró que "no existían créditos para invertir en la Argentina, nosotros invertíamos con créditos de bancos internacionales, no de bancos argentinos. El crédito del Banco Nación es de prefinanciación de exportaciones, no para invertir". Así, aclaró detalles sobre los préstamos que recibió la empresa del Banco Nación.

A continuación, Vicentin opinó que "lo que el Gobierno quiere hacer es tener una activa participación o, por qué no, apropiarse de lo que significa el negocio de granos" y recordó que "han hecho otros intentos, con creación de la Junta Nacional de Granos y la misma 125 y muy bien no les ha ido".