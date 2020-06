El polémico challenge de Ricky Montaner: besó en la boca a Evaluna, a Camilo y a su papá e indignó a sus seguidores

Polémico challenge en Tik Tok de Ricky Montaner

Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner, compartió un challenge en Instagram, pero sus seguidores, lejos de festejarle la humorada, lo criticaron fuertemente.

Ricky, en el video que hizo para TikTok, besó a varios familiares en la boca, sin avisarles previamente. Así es como el joven reggaetonero engañó a su hermana Evaluna, a su cuñado Camilo y al propio Ricardo Montaner.

El desafío constaba de hacerle cerrar los ojos, contar hasta diez y luego estamparles un piquito. Como Evaluna y Camilo son novios, cuando Ricky besó a su hermana para la publicación, gritó a cámara: "Camilo no fue el último en darte un beso en la boca".

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Al igual con su padre, que después de besarlo en la boca, sale corriendo al grito de: "Marlene (mujer del cantante) no fue la última en besarte en la boca".

Ricky compartió el video con el fin de que sus seguidores se rían de la picardía, pero generó todo lo contrario y se viralizó por la incomodidad y el rechazo de varios usuarios ante la publicación. Al ver las reacción de varios, comentó: “Sáquenme el Instagrammmmm”.