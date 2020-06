Omar Perotti, sobre Vicentin: “Nuestra propuesta es superadora de la expropiación”

"Banderazo" en distintos puntos del país.

Productores agropecuarios iniciaban esta tarde una jornada de protesta con consignas en contra de la posible expropiación de la cerealera Vicentin y "en defensa de la propiedad privada", bajo la convocatoria "Banderazo nacional".



La movilización fue convocada por productores agropecuarios sectores de la oposición e independiente ante el anuncio de expropiación de la empresa y tuvo su primera expresión en la localidad de Sinsacate, en el norte de Córdoba, y continúa ahora en Avellaneda, provincia de Santa Fe.

De acuerdo a la convocatoria hecha a través de las redes sociales y comunicados de los distintos sectores, se prevé que la manifestación se extienda en 69 localidades de todo el país, con epicentro en Avellaneda, donde se encuentra la sede de la empresa exportadora de granos.

La manifestación incluye el tránsito de tractores y camiones, así como autos particulares y personas a pie con banderas argentinas.

La intervención de Vicentin fue anunciada por el Gobierno pero puesta en duda en las últimas horas, tras un fallo judicial y gestiones por parte del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.





En los últimos días, se sumaron consignas a la protesta referidas a la "defensa de la propiedad privada" y los "derechos individuales", entre otras.