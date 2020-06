Control policial en Salta incautó de un camión más de 1,3 millones de pesos

Un confuso y violento episodio se vivió por la mañana en la pantalla de CANAL 26, uno de los cronistas, Álvaro Páez, fue amenazado y apuntado con un arma durante un control policial en la Ciudad de Buenos Aires en plena cuarentena por el coronavirus.

Mientras el periodistas realizaba su descargo y explicaba lo que sucedió, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, se comunicó con "Mañanas Informadas" para dar la versión de los hechos y ponerse a disposición del equipo.

“Entiendo la situación, la información que tengo es que hay un vehículo que pasa por un control y que la policía informó que no se detiene. La policía lo detiene y aplica el protocolo, eso no implica apuntarle a nadie. Ahora pedí que se investigue a fondo”, comenzó Santilli.

“No se sabía quién iba en el auto desde un primer momento, pero no implica dicha reacción”, agregó.

“Hay que describir la situación como un auto que no se detiene y el protocolo que debe aplicarse, pero otro es apuntar a alguien", expresó.

“Actuaremos con transparencia y lamento la situación. Es entendible que pudo haber una mala interpretación, pero aparentemente también estaban siguiendo a otro auto”, cerró.