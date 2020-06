VIDEO de cámara de seguridad: alcoholizado perdió el control de su auto y chocó con columna

Captura del video.

Un peligroso choque ocurrió en Don Torcuato, Tigre, y quedó grabado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Afortunadamente no se lamentaron víctimas fatales luego de que agentes locales, Tránsito y policías de la Provincia acudieran al lugar para constatar que solo hubieron daños materiales.

Los dispositivos de video vigilancia del COT lograron capturar cómo un automóvil fuera de control sobre las calles Blandengues y Ombú terminó impactando contra una columna de tendido eléctrico.

La policía llegó al lugar para realizarse el estudio de alcoholemia correspondiente al conductor que dio positivo, superando por amplitud lo permitido para conducir.

El Municipio de Tigre tiene más de 2 mil cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad que permite monitorear hechos delictivos y accidentes de tránsito para poder llegar rápidamente al lugar y poder brindar ayuda.