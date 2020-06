"¡Feliz Día, Bandera!", el sentido homenaje de Messi y el emotivo video de AFA

Lionel Messi, Selección Argentina.

El futbolista Lionel Messi publicó hoy un saludo por el Día de la Bandera, a la vez que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo lo propio con un emotivo video con imágenes de Diego Maradona​, el delantero del Barcelona y Gabriel Batistuta, entre otros jugadores que vistieron la camiseta de la Selección.



El capitán del elenco argentino publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram con la frase "¡Feliz Día, Bandera!".

La insignia nacional también contó con el saludo de ​Lautaro Martínez, Alejandro Gómez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Sebastián Driussi y Emiliano Rigoni, entre otros.



En tanto, la AFA publicó un video en las redes sociales con imágenes de Maradona, Messi, Batistuta, Carlos Tevez, Pablo Aimar y Lautaro Martínez, además de los hinchas del conjunto nacional junto al cual indicó: "¡Feliz día de la bandera! Hoy más que nunca, tu camiseta es tu #bandera. Ponétela".

Your browser does not support the video element.



Noticias relacionadas

El mencionado video tiene un relato en el que se indica: "Hay una bandera argentina que es la más famosa de todas las banderas: tu camiseta. Porque flamea en todos los países del mundo, es nuestra insignia más vista, una que intimida. Porque Belgrano la creó para dar batalla. Y con sudor y lágrimas supo llegar a lo más alto del cielo".



"Por eso lleva lo mismos colores. La Celeste y Blanca es una bandera de banderas. Porque por cada una que vemos flamear, existen miles de camisetas. Y cuando afuera la ven pasar, dicen ahí va un argentino, o alguien que le gustaría serlo . Que le gustaría gambetear como Lio, acariciarla como Diego, atajar penales como Goyco o correr como el Toro", añade.





El relato continúa: "Quizás lo que le gustaría es que su pueblo aliente como alienta el nuestro, en las buenas y en las malas. Que se le infle el pecho y se le haga un nudo en la garganta cuando salen los 11 a la cancha. Somos únicos para eso. Por eso te proponemos en este Día de la Bandera que te pongas la Celeste y Blanca. Que la vayas a buscar donde sea que la tengas guardada".



"Demostrémosle al mundo que estos colores no necesitan un partido, que flamean en cualquier momento, en cualquier lugar, porque están más vivos que nunca. Este 20 de junio, tu camiseta también es tu bandera. Ponétela", culmina.