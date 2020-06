Lo acusaron de pedófilo en redes, los vecinos atacaron y quemaron su casa y murió su mujer

El momento del ataque a la mujer en Quilmes.

IMÁGENES SENSIBLES. Una enfermera de la localidad bonaerense de Quilmes fue víctima de una salvaje agresión el jueves pasado en horas de la noche en momentos en que dos motochorros la golpearon para robarle. La mujer perdió de inmediato el conocimiento, pero el hecho violento quedó registrado por cámaras de seguridad de una fábrica cercana. En las imágenes se observa que un patrullero pasaba por el lugar cuando ella está tirada en el piso junto a los delincuentes y sigue de largo. "Ya nos da miedo hasta la policía", relató la víctima.

Sandra regresaba de su trabajo en el hospital cerca de las 22 cuando dos motochorros la sorprendieron. "Es el camino que hago todos los días para volver a mi casa", comentó.

Mientras uno de los malvivientes aguardaba en la moto, el otro delincuente amenazó a la mujer con un arma, la golpeó con la culata, le dio patadas y, cuando la víctima ya estaba desmayada, le robó las zapatillas, el celular y los documentos.

La mujer relató que recuperó el conocimiento cuando dos oficiales que patrullaban la zona se acercaron a ayudarla porque "la habían visto tirada en el piso". "El móvil me llevó al hospital para que me hagan las curaciones y después a la comisaría para hacer la denuncia", relató.

"Me quedé con intriga de saber lo que me había pasado y, aunque me dijeron que me iba a hacer mal, decidí ir a la fábrica a pedir las imágenes de las cámaras de seguridad", manifestó la víctima.

El ataque captado en video. IMÁGENES SENSIBLES.

Tras una semana de haberse producido el ataque, la víctima agredida está mejor físicamente, pero el miedo sigue presente. "Estamos todos asustados, no es el único caso: esto pasa una o dos veces por semana. Queremos seguridad", manifestó.

Según relató, un oficial de la zona se puso en contacto ocho días después del episodio y, después de ver las imágenes del episodio, le dijo que "se ocuparía".

"Ya no sé en quién confiar. Cuando tenga que reincorporarme al trabajo, no sé cómo voy a hacer. Es el camino que hago todos los días, ya hasta la policía nos da miedo. Tengo terror", expresó.