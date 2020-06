Incautan cerca de 4 toneladas de cocaína en España procedentes de América del Sur

Coronavirus en España, REUTERS.

Tras dejar atrás lo peor de la pandemia de coronavirus, algunos sectores de España retoman su vida diaria como ocurre en las regiones de Cataluña, País Vasco y Cantabria han adelantado 48 horas su salida del estado de alarma, que finaliza este domingo. Galicia ya lo hizo el pasado lunes.

Cantabria y País Vasco ya pueden moverse entre regiones en una nueva normalidad de la que aún deben acostumbrarse.

Por otro lado, Cataluña dio inicio a la que ha bautizado como "etapa de reanudación", después de que Barcelona y Lleida pasaran solo 24 horas en la fase 3, una vez que recuperó las competencias, centralizadas hasta ahora por el Gobierno de Madrid para gestionar la pandemia.

El Ministerio de Sanidad de España elevó hoy la cifra total de fallecidos por coronavirus a 28.313 personas, tras casi dos semanas sin actualizar este dato mientras realizaba un trabajo de "depuración" con la intención de cerrar la polémica abierta en torno al recuento de las víctimas.

GENTILEZA EURONEWS.

El nuevo balance supone un incremento de 1.177 muertos respecto al informe anterior, que no se actualizaba desde el 7 de junio, cuando se registraron 27.136 fallecidos.