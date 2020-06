Pánico en la ciudad británica de Reading: hombre atacó a cuchillazos a multitud y dejó varios heridos

El ataque ocurrió minutos después de una protesta en Reading.

En la ciudad británica de Reading se investiga un “incidente grave” en el que varias personas han sido apuñaladas en un parque.

El diario The Telegraph informó que el ataque dejó al menos tres muertos y la BBC añadió que dos personas están siendo atendidas ahora en la unidad de emergencias de un hospital local pero la policía aún no confirmó los decesos.

La policía reveló que arrestó a una persona en la escena y pidió a los ciudadanos que “se mantengan alejados de esa zona” mientras se esclarece lo ocurrido. Diversos medios británicos señalan que los investigadores estudian la situación como “relacionada con el terrorismo”.

La Policía ha confirmado además que varias personas han sido trasladadas al hospital con heridas de arma blanca y dos de ellas están en estado crítico. Los agentes han establecido un cordón policial en Forbury Gardens mientras investigan lo ocurrido.

A number of people sustained injuries and were taken to hospital.



A police cordon is in place in Forbury Gardens as officers investigate.



We are asking the public to avoid the area at this time.