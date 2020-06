Coronavirus en Argentina: 1.634 nuevos casos y 14 muertes en un día, hay 41.204 infectados en el país

Comité de expertos que asesora al Gobierno.

El presidente Alberto Fernández anunció que el lunes se reunirá con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para "tomar una decisión" en relación al aislamiento social y obligatorio por coronavirus, ante el incremento de los casos en el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Médicos infectólogos opinaron sobre el tema y destacaron que el endurecimiento de la cuarentena se daría con un mayor aumento de casos aunque la ocupación de camas de terapia intensivas preocupa.

Eduardo López, uno de los infectólogos que asesora al Gobierno, opinó sobre volver a fase 1: “Solo si los casos se duplican o aumentan un 40% más los próximos días, dejaría pasar una semana más para evaluar los números. Quisiera ver más tiempo los números, los de antes de ayer y ayer son importantes y viene subiendo el número de casos pero hay que mirar la ocupación de hospitales generales y la tasa de letalidad".

Otra de las integrantes del comité que asesora al Gobierno, la pediatra e infectóloga Carlota Russ, dijo: "Puede haber opiniones no homogéneas con volver a la fase 1 pero las decisiones va a haber que tomarlas rápido; si los números de casos no acompañan y se duplican en dos días no diría volver a fase 1, pero sí restringiría algunas actividades que se abrieron. Estamos en un punto crítico, hay que mirar muy bien los números porque hay indicadores que preocupan, no solo casos, sino ver la ocupación de camas de terapia intensiva aunque, por ahora, no se saturó el sistema de salud".

"No aconsejaría volver atrás con las salidas de niños, ellos fueron víctimas, sufrieron mucho, perdieron ir al colegio, rutinas, amigos y no creo que modifique para nada que salgan una hora con barbijo y distancia", comentó Russ y agregó que en algunos barrios del AMBA "hay un alto nivel de positividad arriba del 20 por ciento, lo que significa que alrededor de esos casos hay muchos más que no se están viendo y hay que testear más".

El ministerio de Salud de la Nación indicó este sábado en su reporte matutino que se diagnosticaron 2.060 casos de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, de los cuales el 93% en la Ciudad y el conurbano bonaerense, y que suman 39.570 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 87,2 casos cada 100 mil habitantes, cuando se cumplen tres meses de la cuarentena.

En cuanto al cumplimiento irregular del aislamiento, López enfatizó que "hay que insistir y explicar bien a la población para que comprenda porque si está cansada incumple y hay que realmente monitorear y controlar porque la gente sale porque no se han hecho grandes controles".

"No volvería atrás con la salida de niños porque se está haciendo muy bien, además estar al aire libre tiene menos riesgo que estar encerrados: En grupo hay un riesgo de contagio del 35% mientras que en una familia baja a un 10%", apuntó el médico.

"Quedamos en vernos el lunes los 3 para tomar una decisión. Estamos en una situación muy complicada", dijo el mandatario en declaraciones a radio El Destape, en las que agregó que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano "se han relajado" y pidió "volver a la disciplina del inicio" de la cuarentena.

Los gobiernos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires conformaron una mesa de trabajo conjunta de seguimiento de la evolución de la pandemia en el AMBA, durante una reunión que mantuvieron Kicillof y Larreta en la ciudad de La Plata.

En una conferencia de prensa conjunta, que brindaron luego de dos horas en las que repasaron las cifras de los últimos días, ambos dirigentes no descartaron tomar medidas más severas en relación al aislamiento social, si el ritmo de contagios se incrementan en la zona metropolitana.