Santiago del Estero: se accidentó el gobernador Gerardo Zamora y sufrió una fractura de costilla

Alberto Fernández y Gerardo Zamora, Santiago del Estero, Presidencia

El presidente Alberto Fernández visitó esta mañana la provincia de Santiago del Estero, en su primer recorrido por el interior del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.

"No vamos a someter a la Argentina a compromisos que no podamos cumplir", dijo Alberto: "Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así", criticó en su visita a Santiago del Estero. Ratificó que se pagará por la deuda un precio justo.

En una breve gira por el interior, el presidente Alberto Fernández aseguró esta tarde en Santiago del Estero que quiere “que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos” pero “sin que eso signifique una nueva postergación de nuestro pueblo”.

“Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan”, reflexionó el mandatario.

Asimismo, el Jefe de Estado aseguró que el Gobierno nacional “no va a asumir ningún compromiso" con la deuda que genere postergaciones con "lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina”.

"Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”, expresó.

Acompañado por el gobernador, Gerardo Zamora, el mandatario inició su visita en el departamento de Robles, donde realizó el corte de cinta de Mega Alfalfa Argentina (MAA), una empresa agroindustrial que produce forraje para ganado, para consumo interno y externo.

Participaron también los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill.

En la ciudad capital, el mandatario recorrió las obras de ampliación de colectores, redes cloacales y conexionado extra domiciliario, que beneficiará a 37.600 habitantes directos y a 180 mil indirectos, con una cobertura del 100 por ciento de desagües cloacales.

Estos trabajos demandaron una inversión estimada de 2.267 millones de pesos.

Además, encabezó la puesta en valor de la Escuela del Centenario, que requirió una inversión de 226 millones de pesos, y cuyas aulas, patio y microestadio fueron refaccionados y ampliados integralmente.

Las obras de restauración del edificio declarado Monumento Histórico Nacional estuvieron paralizadas desde abril de 2019 por la falta de giro de fondos por parte de la entonces gestión nacional.

El Ministerio de Obras Públicas de la Nación realiza éstas y otras obras en Santiago del Estero por una inversión total de 9.893 millones de pesos, que incluirá la reactivación y finalización de dos obras hídricas que permitirán el acceso al agua potable a más de 80 mil habitantes.

También activará cuatro obras viales que serán finalizadas en 2022, y permitirá la realización de trabajos de infraestructura social en 18 municipios, que generarán 1.300 puestos de trabajo local en el marco del Plan Nacional Argentina Hace.

Tras su visita a Santiago del Estero, el presidente Fernández viajó a la vecina provincia de Tucumán.