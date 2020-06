Dos perros pitbull mataron a un joven que habría ingresado a robar en una casa

Robo comando en concesionaria de motos de Colegiales, CANAL 26

Un nuevo hecho de inseguridad durante la cuarentena se llevó a cabo en el barrio de Colegiales, donde al menos cinco delicuentes robaron una concesionaria de motos.

El hecho se produjo en un local ubicado en el cruce de Jorge Newbery y avenida Córdoba y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Your browser does not support the video element.

Las primeras informaciones indican que se llevaron motocicletas de baja cilindradas: las elegidas fueron de entre 50 y 80 cc.

La Policía trabaja para dar con los delincuentes, pero hasta el momento no fueron capturados y no se recuperó lo robado.