Alberto Fernández citó a Raúl Alfonsín a través de un video: "Reafirmo mis convicciones"

Baby Etchecopar

Baby Etchecopar expresó su postura sobre la decisión de Alberto Fernández de intervenir la empresa agroexportadora Vicentin.

El periodista radial dio a entender que lo que sintió fue decepción. “Yo no le creo nada, y cuando las cosas son innecesarias, son dañinas”, dijo el periodista en La Noche de Mirtha Legrand, que había convocado también a sus colegas Oscar González Oro, Fernando Carnota y Eduardo Feinmann.

Previamente, Baby había señalado que, además de que cada paso que da el Presidente está “bajo la lupa del periodismo”, son las redes las que hacen que sea “más difícil estafar a la gente”.

Etchecopar apuntó directamente contra los dichos del Presidente y se hizo eco de la opinión de los sectores de la sociedad que interpretan que la realidad de la Argentina es comparable a la de Venezuela. “´Exprópiese´ es una palabra que va a quedar en la Historia como un mandato fascista, muy venezolano. En un momento en que estamos todos muy heridos por Venezuela y hay ideas conspirativas con China, Cuba y Venezuela”, analizó el periodista.

Luego, Baby señaló que en el momento en el que Alberto Fernández habló de expropiación, a él le vino la imagen de Hugo Chavez. Y dijo: “Lo conocemos mucho a Alberto, lo quisimos mucho”. Y a pesar de que indicó que lo sigue “queriendo” como Presidente, algo cambió. “Ya no le creo y le perdí la confianza”, aseguró, antes de dar a entender que, ahora, más que nunca, medirá cada paso del mandatario. "Yo no le tengo miedo. Lo analizo", cerró.

Video: Gentileza @arigsi