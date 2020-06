Profundo dolor por el fallecimiento de José Aguirre, enfermero héroe del hospital Rivadavia

Traslado de 20 abuelos contagiados de coronavirus en geriátrico de Balvanera, Twitter.

Unos veinte pacientes de un geriátrico del barrio porteño de Balvanera era trasladados esta tarde a otros centros asistenciales, luego que dieran positivo en testeos por coronavirus.

El operativo comenzó a ser realizado por el servicio de emergencia metropolitano SAME por medio de diez ambulancias en el Geriátrico Catamarca.

Las ambulancias asistieron al establecimiento situado en Catamarca 558, de esa zona del macrocentro porteño.

Balvanera. Traslado de abuelos contagiados de coronavirus en geriátrico, Video Twitter

"Vamos a trasladar a entre 20 y 23 pacientes a otros centros asistenciales, de un total de 69. No se trata de una evacuación, ni un desalojo, porque la institución cumple con todos los protocolos. Están todos en buen estado", informó al canal TN Alberto Crescenti, titular del SAME.

Más de 10 ambulancias participaron del operativo. El jueves habían confirmado otros 32 casos positivos.