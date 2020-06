Jésica Cirio habló de la salud de su marido, Martín Insaurralde: "Pasó la noche sin fiebre"

Yanina Latorre.

Es una de las panelistas histórias de “Los ángeles de la mañana”, por eso su ausencia en el ciclo que conduce Ángel De Brito durante dos días consecutivos hizo que empezaran las especulaciones sobre los motivos que la llevaron a dejar su lugar. Problemas personales, una suspensión de la producción del programa y hasta el coronavirus fueron algunas de las opciones que se barajaron en las redes.

Finalmente, Yanina Latorre hizo un descargo en sus redes para hablar sobre su situación. “No iba a hacer esto pero ahora decidí hacerlo porque me tienen los huevos al plato. Falté a trabajar dos días, coño. ¿Nunca nadie faltó al trabajo?”, arrancó llena de furia y apuntó contra los periodistas Laura Ubfal y Pablo Montagna por haber indagado sobre su situación.

"¡No tengo coronavirus! ¡No estoy en cuarentena! Pedazos de mierda, estoy en mi casa porque se me cantó la conch... no ir a trabajar. ¿O también tengo que hacer una declaración jurada cada vez que tenga que hacer algo personal o tenga un problema?", continuó la mujer de Diego Latorre. Y agregó: "Falto dos días a trabajar y es tema. Mensajes, Twitter, la gente que escribe que me suspendieron. ¡Noooo!".

Noticias Argentinas se comunicó con Pablo Montagna, quien dio detalles de los motivos que hicieron que Yanina estallara en ira.

“Le consulté a una persona de la producción, me dijo que era por algo personal, me desmintió lo que se decía y para mí, es tema terminado. Hice mi trabajo como periodista, consultar”, explicó el conductor de Pasa Montagna (Radio Rivadavia).