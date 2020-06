Insaurralde tras recibir transfusión de plasma: "Anoche pasé mi mejor noche"

Insaurralde en La Peña de morfi. Telefe.

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, afirmó que pasó su "mejor noche" y se siente "bárbaro" luego de recibir una transfusión de plasma como tratamiento contra el coronavirus.

"Anoche pasé mi mejor noche. Me siento bárbaro, la capacidad pulmonar está bárbara, con oxigenación y ningún dolor de garganta ni muscular", expresó Insaurralde, quien se encuentra internado desde el pasado 12 de junio en el Hospital de Llavallol.

En declaraciones televisivas, el intendente bonaerense indicó que tiene "una capacidad pulmonar bárbara", y precisó que está "un poco colorado por los corticoides", pero está "bien".

"Estoy feliz porque creo que esta lucha valió la pena", manifestó el mandatario bonaerense, que el pasado jueves fue sometido a una intervención quirúrgica que le permitió recibir una transfusión de plasma de pacientes recuperados de coronavirus.

La decisión de recurrir a ese tratamiento se tomó luego de que el pasado miércoles se detectara que el jefe comunal padecía de una "disminución de su capacidad pulmonar".

En ese sentido, Insaurralde explicó que "el miércoles fue un quiebre de la enfermedad" porque se le "había reducido la capacidad pulmonar".

"Me llegó el plasma, me hicieron una pequeña intervención quirúrgica para pasármelo porque yo no tengo buenas venas", relató el intendente, y amplió: "La combinación del plasma con los corticoides me dio mayor oxigenación, me desinflamó la parte bronquial y me bajó la carga viral".

Por último, concluyó: "Esto le puede pasar a cualquiera. Tomé todos los recaudos necesarios. Por mi actividad tenía roce con mucha gente. Esta batalla es la que muchos están dando en Argentina. Hasta que no haya una vacuna hay que cuidarse".