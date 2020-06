Gobierno bonaerense extiende la negociación con acreedores hasta el 31 de julio

Coronavirus en Argentina, NA.

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, afirmó que "hay que reconstruir la idea del quedate en casa que había al inicio del aislamiento" ya que "nos queda muy poco tiempo, aumentan los casos y las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 60%".



"Es necesario volver a la épica del principio del aislamiento, al quedate en casa, que haya menos circulación, todos los días vemos que aumentan un dos por ciento la ocupación de camas y ya llegan al 60%", dijo Kreplak en declaraciones al canal de Tv A24.





Precisó además que "lo que vemos ahora en números es la foto de hace diez días y todos los días encontramos casos, por eso nos queda poco tiempo, pocas semanas para poder revertir esta tendencia de cantidad de contagios".





El funcionario destacó que "hace pocos días fui a un hospital y los médicos me decían que están atendiendo ahora a la misma cantidad de personas por accidentes que había antes del aislamiento, cuando ese número había bajado los primeros meses de la cuarentena, esto da una idea de que la circulación de personas está aumentando".





"Hasta que no lleguemos al pico es más que esperable que cada día sea peor que el anterior", dijo Kreplak y añadió: "Hace unas semanas hacíamos testeos en los barrios y encontrábamos muy pocos casos positivos o sospechosos, ahora hallamos decenas de casos todos los días".





"Suben mucho los contagios y cada vez hay más camas ocupadas, pese a que se ampliaron en más de un 80% de las que había, la mayor cifra en 200 años de historia, pero cuando aumentan los casos tan vertiginosamente y no se hace nada para pararlos colapsa el sistema", dijo el funcionario. Y agregó: Sabemos que eso puede llegar a pasar y si no hacemos nada para pararlo vamos a tener que pagar por eso".





Para Kreplak "hay que tomar una medida ahora, una medida restrictiva, porque de ninguna manera están pasando los contagios, estamos en el peor momento, hacemos testeos, búsquedas activas, rastreos de contactos, no tenemos más tiempo para más cosas, pero cuando los contagios superan a las medidas de contención, hay que tomar medidas restrictivas".





Explicó que "si logramos frenar hoy la cantidad de contagios, los casos igual van a seguir subiendo, porque el virus tarda siete días en manifestarse, lo que vemos ahora es la foto de hace diez días, por eso hay que tomarse muy en serio lo que viene ahora y todos en forma solidaria quedarnos en casa".





Para Kreplak "la circulación que tenemos es muy grande en este momento, hay que volver a buscar la épica del principio de la cuarentena, no hay vidas que no valgan la pena salvar Los aplausos a los médicos no se hacen más pero es ahora en donde ellos necesitan todo el apoyo.