"El Robo del Siglo": disfrutá de la gran película argentina en Telecentro Play

El Robo del Siglo.

El Robo del Siglo, la película argentina de 2020,dirigida por Ariel Winograd y perteneciente al género thriller policial y comedia, llegó a TELECENTRO PLAY.

La cinta protagonizada por Diego Peretti y Guillermo Francella, que en marzo pasado había superado los dos millones de espectadores tras ocho semanas en cartel, se exhibió en 141 pantallas en todo el país, además de su estreno en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

Basado en una historia real, del robo de la sucursal del Banco Río de la localidad bonaerense de Acassuso el 13 de enero de 2006, la cual fue asaltada por una banda de seis ladrones armados con armas de juguete. Tomaron 23 rehenes y se llevaron 15 millones de dólares de 147 cajas de seguridad que abandonaron posteriormente tras la huida.

