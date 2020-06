Se incrustó con su auto en el portón de la Embajada de China y aseguró que tenía explosivos

Auto que se incrustó en portón de Embajada China en Buenos Aires

Un joven de 24 años fue detenido cuando chocó el auto que conducía contra el portón de ingreso a la Embajada de China en el barrio porteño de Villa Urquiza, lo que activó el protocolo de investigación antiterrorista y movilizó a las máximas autoridades policiales.

Fuentes policiales aseguraron que el hecho ocurrió cerca de las 20 de esta noche en el frente de la Embajada de China, ubicada en la calle Crisólogo Larralde al 5300, en Villa Urquiza, casi el límite con Saavedra, y que el episodio no provocó personas heridas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, de Bomberos y de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyos trabajos fueron supervisados por las máximas autoridades de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, y hasta se activó el protocolo antiterrorista.

Noticias relacionadas

Fuentes policiales indicaron que todo comenzó cuando un joven de 24 años, identificado como Gastón Sanda y domiciliado en el Barrio Santa Bárbara del partido de Tigre, intentó derribar el portón de ingreso a la embajada a bordo de su vehículo, marca Toyota Corolla, color gris.

Un vigilador privado alertó de inmediato a un efectivo de la Policía de la Ciudad que se hallaba a pocos metros del ingreso a la embajada, por lo que se irradió la alarma y se activó un protocolo de seguridad especial.

Pocos minutos después, efectivos de la Comisaría Vecinal 12A de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y constataron que el conductor se hallaba bajo una crisis nerviosa y que manifestaba que quería hablar con el embajador para solicitar "asilo político".

Según las fuentes, el joven agregó que tenía "un mensaje muy importante para darle al embajador".

Ante esa situación, se convocó a personal de Bomberos y de la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) y se cortó el tránsito en toda la zona.

Los expertos de la brigada de Explosivos de la PFA confirmaron pocos minutos después que el auto no tenía elementos peligrosos en su interior.

También se hizo presente personal profesional psiquiátrico del SAME para la atención del conductor, aunque finalmente el joven fue trasladado a una dependencia policial y allí será analizado por un médico legista.

Your browser does not support the video element.

Más tarde, en las redes sociales se viralizaron dos videos y una carta en la que el joven aseguraba que era estudiante de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que la CIA "es responsable por el COVID", por lo que necesitaba "ayuda urgente de la embajada".

Las fuentes precisaron que el embajador chino en la Argentina no se encontraba en la residencia en el momento del choque.

Un vocero de la embajada aseguró que el frente del edificio quedó "gravemente dañado" por el choque del automóvil, aunque el incidente no causó “lesión alguna al personal de la misión diplomática".

"Nuestra embajada agradece la pronta respuesta de las fuerzas de seguridad y confía en el esclarecimiento del episodio por parte de las autoridades argentinas", agregó el vocero.

El joven será indagado seguramente mañana por el juez federal número 9, Luis Rodríguez, quien instruye una causa por "intimidación pública".