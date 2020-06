La impactante figura de la ex Gran Hermano Noelia Ríos revoluciona las redes

Jimena Barón y Daniel Osvaldo.

En plena cuarentena por el coronavirus en la casa de su expareja, Daniel Osvaldo, Jimena Barón disfruta del armonioso y divertido vínculo que logró construir con el padre de Morrison, y los pícaros guiños entre ellos están a la orden del día en Instagram.

En esta ocasión, la actriz y cantante recibió un sensual body rojo y no solo decidió estrenarlo en una cena con su ex, sino que se puso brillo en su cuerpo para lucirlo a pleno.

"Sí, como verán, me puse el body, pero me lo puse con jogging porque es como que te baja un poco. Voy y digo: 'Hola. Che, ¿cenamos? Pasa'", dijo Jimena, con humor, en una de las historias que subió a Instagram.

Luego, agregó con picardía: "Ya fue, me froté en las tetas. Roberto (Daniel) se atora el raviol en la tráquea… Y así, con gomas cromadas, body y highlighter bajás a comer ravioles como si nada".