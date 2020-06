Fuerte sismo en México: con una magnitud de 7,1 sacudió a Oaxaca y a Ciudad de México

Sismo en México

Un sismo de magnitud preliminar 7,1 originado en el sureste de México fue percibido intensamente en Ciudad de México este martes.

El Servicio Sismológico Nacional indicó que el temblor se originó a 12 kilómetros al sureste de la localidad de Crucecita, en el estado de Oaxaca, en el sureste del país.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) calcula que el terremoto tuvo una magnitud de 7,7.

Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales y se analiza si se produjeron daños materiales.