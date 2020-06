¿Cómo abrir sesión en WhatsApp Web sin necesidad de código QR?

WhatsApp web.



¿Te cansa estar escaneando tu código QR para poder acceder a WhatsApp Web? Entonces puedes probar este gran truco. Si bien esta medida sirve con la finalidad de evitar que elementos extraños, como terceras personas, ingresen a tu cuenta personal, hay ciertas cosas que debes aprender ahora mismo y prestar mucha atención.

Noticias relacionadas

Para poder ver todas tus conversaciones de WhatsApp en la computadora, es necesario contar con tu teléfono al lado y un código de acceso para visualizar todo lo que chateas en la laptop o en la Mac.

No es necesario descargar un programa de terceros que, a la larga, pueden afectar a tus conversaciones o robar tu información. El método que te vamos a mostrar no requiere de un complemento y todo lo puedes hacer desde la misma aplicación.

El paso es bastante sencillo y no es necesario usar programas como Bluestacks que son emuladores no tan seguros. El único requisito es que tu computadora sea personal. Para ejecutarlo sigue estos pasos:

*Descarga la aplicación de WhatsApp Web en tu computadora. Puedes seguir este enlace.

*Luego de haberlo hecho, abre la aplicación para PC y escanea tu código QR.

*En el celular aparecerá que WhatsApp se ha abierto en una determinada computadora.

*Recuerda que el único método para que funcione ello es que tengas tu celular cerca a la PC donde estás conectado.

*Cuando lo hagas observarás todas tus conversaciones.

*Si no deseas escanear otra vez tu código cada vez que intentes cerrar sesión en tu computadora no la apagues, sino pulsa la opción de suspención.

*De esa manera los programas que tienes activos, como WhatsApp Web, no se cerrarán y, como consecuencia, no volverás a escanear el código QR.

Cabe precisar que en tu celular se verá que hay una sesión de WhatsApp Web. Puedes no hacerle caso y borrar la notificación. Lo mejor de todo es que, si te alejas de la PC donde has iniciado WhatsApp, los mensajes que recibas en un futuro no aparecerán en la pantalla de la computadora, a menos que inicies sesión nuevamente.