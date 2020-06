Almagro: fue al baño y encontró una culebra en el inodoro

Coronavirus en Villa Azul. NA.

En el día de ayer se conocieron los resultados de los nuevos hisopados que se realizaron en Villa Azul, Quilmes, donde ayer se confirmaron 53 casos de Covid 19. Sobre los 50 sospechosos que quedaban por testear, dieron positivos 32 casos, por lo que el total de infectados llegó a 85.

Durante la recorrida casa por casa, que marca el protocolo del plan Detectar, que se está utilizando en los barrios más humildes del AMBA, se encontraron 100 personas con síntomas relacionados con el coronavirus y se les realizó el hisopado correspondiente.

Debido a esta situación -que se conoció este fin de semana - las Comunas de Quilmes y de Avellaneda, en conjunto con el Gobierno Nacional y el Provincial, decidieron conformar un Comité Operativo de Emergencia y resolvieron aislar completamente el barrio.

En este contexto, la Municipalidad de Quilmes, conducida por Mayra Mendoza ha comenzado con la entrega de bolsones con alimentos a los vecinos de Villa Azul.

Se trata de módulos de alimentos y elementos de limpieza que se les entrega a los vecinos y a las vecinas de esa parte del distrito.

Tiene un peso de 31 kilos (por módulo por familia) y está compuesto por los siguientes elementos: fideos, polenta, arroz, garbanzos, puré de tomate, leche, azúcar, aceite, sal, harina, jabón de tocador, detergente, trapo de piso, trapo rejilla, jabón blanco y cloro.

Ayuda del municipio de Quilmes a Villa Azul.

A esto sumar que se están atendiendo los requerimientos personales (medicamentos, pañales, higiene femenina, etc).

En la tarea puerta a puerta se salió a identificar activamente casos sospechosos de coronavirus y a su vez, a notificarles a las personas que dieron positivas dicha condición y además, se les dio aviso de su traslado a hospitales de la zona y al Centro de Aislamiento Sanitario de la Universidad Nacional de Quilmes.