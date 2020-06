Coronavirus: empezaron pruebas en Brasil con la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford

Coronavirus en Brasil, cementerio de San Pablo.

Unas imágenes registradas por drones muestran a cientos de nuevas sepulturas abiertas en el camposanto de Vila Formosa, en Brasil. El cementerio más grande de América Latina, ubicado en Sao Paulo.

El número de infectados por la Covid-19 en la ciudad de San Pablo, la mayor urbe sudamericana y foco de la pandemia en Brasil, es 10 veces más que el índice oficial de casos registrados, es decir, 1,2 millones de personas, según una investigación divulgada hoy por las autoridades municipales.

Lo informó hoy el secretario de Salud de la ciudad de San Pablo, Edson Aparecido, que indicó que un estudio arrojó que 1,2 millones de personas tuvieron contacto con el virus, con síntomas o sin ellos, es decir, 9,5% de la población paulistana, como se les dice a los habitantes del municipio.

"Esto es fundamental para determinar decisiones sobre la apertura de la economía", dijo Aparecido, para quien el pico de la pandemia en la mayor ciudad de Brasil ha sido superado.

El municipio de San Pablo, que tiene unos 12 millones de habitantes (son más de 20 millones en la región metropolitana), hizo 5.416 pruebas serológicas a mayores de 18 años elegidos al azar en 96 barrios de la ciudad.

Video @Ruptly.

"El estudio concluyó que hay 1,16 millones de personas con el anticuerpo del virus que causa la Covid-19", explicó el secretario.

El margen de error del sondeo es de 1,7 puntos, lo que ubica la tasa de prevalencia del Sars-Cov-2 entre 8% y 11,4%.

En ese sentido, Aparecido explicó que la tasa de prevalencia en la ciudad de San Pablo, adonde se registró el primer caso de América Latina el 26 de febrero, es mayor que los de Italia y España.

En la ciudad de San Pablo, capital del estado homónimo, hay 118.708 casos y 6.422 muertes, según las estadísticas oficiales.

En otra conferencia de prensa, el secretario de Salud del estado de San Pablo, José Henrique Germann, afirmó que la mayor parte de los casos ahora se registran en el llamado interior y no más en el área metropolitana, que cuenta con 65% de ocupación en las camas de terapia intensiva.