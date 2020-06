La policía arresta violentamente a repartidor afroamericano por estacionar mal

La policía arresta a un delivery afroamericano por estacionar mal.

Un repartidor afroamericano llamado Jaylen Bond fue arrestado y esposado violentamente por la policía del condado de Michigan mientras realizaba una entrega de Amazon cuando estacionó en un lugar no habilitado.

La policía lo tiró al suelo sin razón, luego de que el repartidor entregó su pedido a la cliente. A los minutos aparecieron muchos más oficiales para ir contra él, a pesar de que estaba inmobilizado y esposado.

Una vecina filmó todo el procedimiento por Facebook Live donde mostraba el arresto injusto del trabajador. La empresa Amazon donde trabaja el jóven investigó los hechos y comunicó que apoyará a su empleado de la manera que sea necesaria.

Jaylen fue acusado de resistir al arresto por no obedecer una orden legal y no presentar su licencia de conducir.

Aquí el video del momento, gentileza RT.