Disfagia orofaríngea: el nuevo síntoma que afecta a contagiados con coronavirus

Gabriel Batistella, Subsecretario de atención de Salud Porteña.

En un móvil en vivo por Canal 26, el subsecretario de atención de salud porteño Gabriel Batistella, habló sobre la importancia de la implementación del plan DetectAr en los barrios de la ciudad de Buenos Aires.

"El dispositivo DetectAr trata de incentivar la búsqueda activa para las personas que puedan tener el virus", afirmó Batistella.

"En los barrios populares hubo un gran avance con este plan, el Barrio 31 fue un ejemplo de ello. Por el éxito del trabajo en los barrios vulnerables decidimos seguir trabajando en los demás y avanzar en la detección temprana", explicó el subsecretario.

En cuanto al procedimiento para analizar a los vecinos de la ciudad, Batistella dice que: "Queremos el aislamiento y el cuidado de los adultos mayores y de la mayor parte de la población. Gran parte de las personas nos reciben muy bien porque son llamadas previamente. No es fácil para cualquier persona enfrentar esta situación".

"Apelamos a que esta pandemia tenga conciencia colectiva para proteger a todos, ya que en este momento no hay vacuna y así poder cortar la cadena de contagios", resalta el subsecretario Batistella.