Coronavirus: nuevos vuelos en julio y agosto para repatriar a argentinos varados en el exterior

Línea de colectivos 202

Una empresa de transporte tuvo que suspender el servicio por un foco de contagios de coronavirus que se habría encendido en una fiesta de cumpleaños de uno de sus choferes.

El traslado de pasajeros entre La Plata y Berisso​, por el recorrido de la línea 202 quedó pausado por la detección de 12 casos positivos informados por la empresa.

El trabajador apuntado por haber disparado la explosión de infectados en la compañía es Maximiliano Carrizo, conductor y futbolista del club Estrella de Berisso, quien este miércoles realizó un descargo a través de las redes sociales.

“No es verdad para nada lo que dicen. Que hicimos una gran fiesta. Me gusta aclararlo porque recibí mensajes de personas muy enojadas por una situación que jamás ocurrió", escribió el joven quien además reconoció que tiene el virus y atraviesa la enfermedad en cuarentena, aunque en buen estado general.

El chofer también confirmó que realizó una celebración por su cumpleaños el 4 de junio en su vivienda. Aunque aclaró que no fue con convocatoria masiva. “Los que me conocen saben que estoy construyendo mi casa, es la que ven en la foto. No entran 20 personas claramente ", y acompañó el posteo de IG con una imagen de ese encuentro que consideró "familiar".

A un costado de la interpretación sobre el volumen del festejo, la línea 202, que pertenece a la firma Transporte La Unión, está interrumpida desde la noche del martes. En la firma confirmaron que hay 8 conductores y otros 4 empleados con Covid-19. Tuvieron que enviar a su casa por prevención a los 200 conductores y los casi 30 empleados administrativos o de mantenimiento que se desempeñan en la sede.

La 202 es una de las líneas que cubre el trayecto para vincular la capital bonaerense con la ciudad vecina. También llega a Berisso la línea 214 que pertenece a la Unión y que reforzó sus servicios para trasladar a los usuarios.

Transporte La Unión presentó una denuncia por supuesto incumplimiento de los decretos que fijan el aislamiento obligatorio. “Acompañamos material documental y está involucrado ese empleado”, confirmaron desde la transportista. Según dijeron "el empleado puede creer que se trató de un festejo menor, pero se debe resolver si estuvo al margen de las disposiciones vigentes".

Mientras, continúan con las tareas de desinfección y supervisión en la terminal que la 202 tiene en Berisso. También una limpieza profunda en las 75 unidades. Y esperan el resultado de otros 25 hisopados que se hicieron sobre agentes de la empresa sospechosos o que tuvieron contactos estrechos con los enfermos confirmados.