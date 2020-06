Bayer pagará más de u$s 10.000 millones por juicios por el glifosato de Monsanto

Uso de glifosato.

Colombia tendrá que restablecer las fumigaciones aéreas con glifosato para destruir los cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, dijo el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro con su par Iván Duque en el que también hablaron de comercio y de Venezuela.

El país sudamericano es considerado el primer productor de la cocaína que se consume en Estados Unidos y para 2020 se fijó como meta erradicar 130.000 hectáreas de hoja de coca utilizando diferentes herramientas, incluida la posibilidad de reanudar las controvertidas aspersiones con el químico glifosato desde aviones.

"Va a tener que hacer aspersión aérea, si no fumiga, no se deshará de ellos (los cultivos ilícitos) por lo que debe fumigar", aseguró Trump en una declaración al término de un encuentro con Duque en la Casa Blanca.

Colombia enfrenta una permanente presión de Estados Unidos, principal destino de sus envíos de cocaína, para reducir el área cultivada después de que las plantaciones se dispararon a más de 209.000 hectáreas al cierre de 2017, con una capacidad potencial para producir 921 toneladas métricas anuales, según Washington.

"Necesitamos combinar todos los elementos a nuestra disposición, no solamente la aspersión", dijo por su parte Duque refiriéndose a la erradicación manual que en 2019 permitió arrancar alrededor de 100.000 hectáreas de cocales.

Colombia suspendió en 2015 la fumigación aérea con glifosato acogiendo una recomendación de la Organización Mundial de Salud, que considera el herbicida como potencialmente cancerígeno y nocivo para la salud y el medio ambiente.

El Gobierno de Duque busca cumplir varios requisitos ambientales y de salud exigidos por la Corte Constitucional para reanudar este año la aspersión.

En el narcotráfico en Colombia están implicados grupos guerrilleros izquierdistas como el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se apartaron de un acuerdo de paz, bandas criminales y carteles locales, según fuentes de seguridad.

Por otra parte, Duque le pidió a Trump imponer sanciones más fuertes a Venezuela para asegurar una transición política y democrática en la nación petrolera, que continúa bajo el mando del presidente socialista Nicolás Maduro.

Colombia se convirtió en el principal destino de unos 1,7 millones de venezolanos que han huido de la crisis política, económica y social en su país.

En Europa, el glifosato ha desencadenado un debate sobre el futuro de la agricultura, mientras que en EE. UU. hay actualmente casi 50 mil demandas pendientes contra la filial de Bayer, Monsanto. Para los defensores de la agricultura y en contra de esta práctica, es el símbolo del herbicida es usado como una despiadada guerra contra las drogas.

Los cultivos de hoja de coca en Colombia cerraron en 212.000 hectáreas en 2019, estables frente al año previo, aunque la capacidad para producir cocaína subió un 8% a 951 toneladas métricas anuales, informó el jueves la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca.

En 2018 el país sudamericano tenía 208.000 hectáreas de hoja de coca y un potencial de producción de 879 toneladas métricas al año.

"El cultivo de coca en Colombia se mantuvo estable en 212.000 hectáreas en 2019, desde 208.000 hectáreas en 2018, mientras que la producción potencial de cocaína pura aumentó ligeramente en un 8 por ciento a 951 toneladas métricas en 2019, desde 879 toneladas métricas en 2018", dijo el informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés).

Las cifras se conocieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió el lunes a Colombia a restablecer las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato durante un encuentro en la Casa Blanca con el mandatario del país sudamericano, Iván Duque.

"Cuando el presidente Duque asumió el cargo en 2018, se enfrentó a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína. Con el apoyo de los Estados Unidos y nuestra estrecha colaboración durante sus 18 meses en el cargo, sus políticas han resultado en una estabilización de ambos", dijo en un comunicado el director de la ONDCP, Jim Carroll.

Colombia enfrenta una permanente presión de Estados Unidos, principal destino de sus envíos de cocaína, para reducir el área cultivada. Duque estableció una meta para erradicar en 2020 130.000 hectáreas de hoja de coca, desde las 100.000 el año pasado, incluyendo la posibilidad de restablecer las fumigaciones aéreas.

El país suspendió en 2015 la fumigación aérea con glifosato acogiendo una recomendación de la Organización Mundial de Salud, que considera el herbicida como potencialmente cancerígeno y nocivo para la salud y el medio ambiente.

El Gobierno de Duque busca cumplir varios requisitos ambientales y de salud exigidos por la Corte Constitucional para reanudar este año la aspersión. Bogotá y Washington trabajan en un plan para reducir los cultivos de hoja de coca y la capacidad de producción de cocaína en un 50% a finales de 2023.

Colombia, con una posición estratégica por estar rodeada por dos océanos, es considerado uno de los mayores productores mundiales de cocaína, actividad en la que están implicados grupos de narcotraficantes, bandas criminales conformadas por exparamilitares de ultraderecha, la guerrilla del ELN, además de disidencias de las FARC.

El área cultivada con coca había subido dramáticamente desde 2014 por un incremento de la siembra por parte de campesinos que esperaban beneficios económicos derivados del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC y por un aumento de la productividad de las plantaciones, según fuentes de seguridad.