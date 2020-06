Luis Barrionuevo, sobre gastronómicos: “Los que asesoran al Presidente tendrían que haber hecho un análisis más exhausto de cuáles eran las consecuencias”

Martín Insaurralde

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, recibió el alta médica y continuará el aislamiento en su domicilio, luego de permanecer trece días internado tras contagiarse coronavirus.

El Hospital de Llavallol informó sobre su alta y explicó que el jefe comunal ahora cumplirá la "recuperación domiciliaria".

En sus días internado, Insaurralde fue sometido a una transfusión de plasma, lo que contribuyó a su recuperación.

"Martín Insaurralde recibió el alta de internación y continuará recuperación domiciliaria", explicó el parte del Hospital de Llavallol.

El centro de salud agregó: "Tras haber sido diagnosticado con coronavirus, el intendente de Lomas de Zamora pasó trece días en el Hospital de Llavallol, donde recibió una transfusión de plasma".

Insaurralde publicó en su cuenta de Twitter una fotografía en la que se lo ve a bordo de la ambulancia que lo llevó hasta su domicilio, junto a un mensaje de agradecimiento a los médicos que lo trataron durante casi dos semanas.

"Gracias a Ramiro Heredia y Mariano Ortega, a todo el equipo de mi querido Hospital Municipal Llavallol de Lomas de Zamora!!!", expresó el mandatario comunal.