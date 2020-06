VIDEOS y FOTOS: La Torre Eiffel volvió a abrir después de más de tres meses cerrada por la pandemia

Reapertura de la torre Eiffel al turismo, Francia, pandemia, REUTERS.

La Torre Eiffel, luego de estar cerrada 104 días por la pandemia de coronavirus Covid-19, volvió a abrir sus puertas esta mañana aunque con restricciones, que irán modificándose con el correr de los días.

"¡Aquí vamos, estoy abierto y listo para recibir a mis primeros visitantes con una batucada!", publicó la cuenta oficial de Twitter (@LaTourEiffel) de uno los símbolos de París.

VIDEO REUTERS, Reapertura de la torre Eiffel al turismo, Francia.

El 13 de marzo pasado la "dama de hierro" de 131 años y 324 metros de altura tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia.

Reapertura de la torre Eiffel al turismo, Francia, pandemia, REUTERS

Desde la Segunda Guerra Mundial este símbolo francés nunca estuvo tanto tiempo cerrado: 104 días en total, más de 3 meses.

La apertura será con muchas restricciones, al punto que desde el sitio oficial de la Torre se informó que en el inicio sólo estarán abiertos los primeros dos pisos, a los que únicamente se podrá acceder por escaleras.

Para la apertura se preparó una celebración austera, con muñecos en los alrededores y una batucada dándole la bienvenida a los primeros visitantes.

Reapertura de la torre Eiffel al turismo, Francia, pandemia, REUTERS

Cuando reabrió sus puertas lo hizo bajo sol radiante y 28 grados de temperatura, en un día que en la capital francesa la marca térmica se anuncia que supera los 34 grados.

Para subir los 674 escalones que están permitidos en esta primera semana será obligatorio el uso de tapabocas.

Los ascensores grandes se podrán volver a utilizar a partir de julio, mientras que no hay fecha para los más chicos, que llegan a la cima de la Torre para mantener el distanciamiento social.

Reapertura de la torre Eiffel al turismo, Francia, pandemia, REUTERS

En las bases de los dos pisos habilitados hay señalizaciones para marcar la distancia de un metro y medio que deben mantener los visitantes.

Patrick Branco Ruivo, director general de la sociedad de explotación que gestiona el monumento construido en 1889, expresó, según consignaron medios franceses, que por el cierre se perdieron 9 millones de euros mensuales.

Para ingresar a la Torre Eiffel se recomienda sacar la entrada a través de la página web oficial (https://www.toureiffel.paris/fr) y el ticket por adulto mayor para subir por escalera cuesta 10,40 euros.

Reapertura de la torre Eiffel al turismo, Francia, pandemia, REUTERS

Cuando se habiliten los ascensores, para que el que quiera utilizarlos deberá pagar 16,60 euros.

Hasta el 30 de junio, según se informó oficialmente, habrá una semana de prueba y evaluaciones.

VIDEO REUTERS, Reapertura de la torre Eiffel al turismo, Francia.

Además de las marcas para mantener el distanciamiento social, en las escaleras como en las bases de los dos pisos habilitados, habrá puntos con alcohol en gel.

La maravilla visitada por millones de turistas al año, al borde del río Sena, en este 2020 no tendrá la misma cantidad de gente pero se prepara para volver a hacer brillar a París.