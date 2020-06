Remdesivir, posible primer medicamento contra el virus COVID-19 en Europa

Europa recomienda Remdesivir como primer tratamiento para el virus.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó que Remdesivir sea aprobado para el tratamiento de la COVID-19, con lo que sería el primer medicamento de este tipo en obtener el visto bueno de la agencia para su uso en Europa.

Según la recomendación, el medicamento debe ser aprobado para el tratamiento de pacientes con COVID-19 mayores de 12 años que requieren oxígeno suplementario.

La Comisión Europea todavía tiene que dar su aprobación a la droga, aunque esto es en gran medida una formalidad.

