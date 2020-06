Coronavirus: cómo nos contagiamos y qué medidas son más efectivas según expertos

ONU, Hans Kluge durante la última presentación de los datos que confirman un nuevo avance del coronavirus en Europa @hans_kluge - Twitter.

Después de haber puesto foco en América, la región más golpeada por el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este jueves que la enfermedad se está expandiendo y podría volver a saturar los sistemas sanitarios en Europa, donde varios brotes hacen temer una segunda ola de contagios.

En una rueda de prensa digital, el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, aconsejó no bajar la guardia y remarcó que cada día se registran en Europa 20.000 nuevos casos y 700 muertes.

"La última semana Europa ha visto un crecimiento de infecciones semanales por primera vez desde hace meses", una tendencia que responde a la flexibilización o finalización de las restricciones que trajo consigo el virus, dijo Kluge.

"La pandemia sigue acelerándose. El domingo se registró un número récord de nuevos casos, con 183.000 confirmados en 24 horas" en todo el mundo, alertó.

Coronavirus en el mundo, salud, pandemia, laboratorio, REUTERS.



De los 9 millones de casos en el mundo, más de 2,5 millones han sido en Europa donde, "a pesar de que se registra una disminución en la proporción de casos globales respecto al principio del año" la enfermedad se sigue propagando, añadió.

El anunciado riesgo de rebrotes se ha convertido ya en una realidad en varios países en la última quincena, entre ellos China, Australia, Alemania, España y Francia, naciones que ya habían superado sus picos de contagios.

Los casos están en aumento sostenido en países muy poblados como Estados Unidos, India, Sudáfrica, Indonesia, además de México, Brasil, Chile y Perú en América Latina, que ya superó las 100.000 muertes por la enfermedad.

Coronavirus en Brasil, REUTERS.

En 11 países de Europa, "la aceleración de la transmisión ha llevado a un resurgimiento significativo de casos que, si no se atiende, volverá a llevar a los sistemas sanitarios al límite", alertó Kluge, citado por la agencia de noticias EFE.

Kluge también se refirió a los sistemas de vigilancia, e instó a los países a "mejorar la única forma que tenemos de minimizar la transmisión: localizar, aislar y cuidar cada caso y encontrar y poner en cuarentena a todos sus contactos".

La advertencia de la OMS para Europa llega un día después de que alertara que la pandemia se encuentra en una fase intensa en Latinoamérica, con una tendencia preocupante a un continuado aumento de casos y de muertes.

El director ejecutivo de Emergencias Sanitarias del organismo, Mike Ryan, señaló en rueda de prensa ayer que algunos países de la región han visto aumentar el número de casos en su territorio hasta un 50%, y en varios de ellos hay una transmisión comunitaria sostenida.

La pandemia llegó más tarde a la región que a otras zonas gravemente afectadas como Europa o Estados Unidos, y sus tasas de mortalidad son algo más bajas, pero hoy tres países se encuentran entre los diez que más nuevos casos diarios reportan en el planeta: Brasil, Chile y México.

