Sergio Massa se cruzó con Fernando Iglesias en plena sesión en Diputados: "Usted no tiene coronita"

Massa e Iglesias, discusión en Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se cruzó hoy con Fernando Iglesias, a quien le dijo que "no tiene coronita" cuando el diputado nacional del PRO le exigió a los gritos que le cediera la palabra para una cuestión de privilegio.

El incidente ocurrió antes de que comenzara el debate concreto en torno al proyecto de ley de teletrabajo, luego de que la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti planteara en una cuestión de privilegio que no solamente se trataran en el "recinto virtual" temas de consenso, como viene pregonando -por ahora con éxito- Juntos por el Cambio, sino también iniciativas que puedan suscitar diferencias contundentes.

El diputado Fernando Iglesias, quien participaba de la sesión de modo presencial en el recinto, quiso responder, y empezó a vociferar y gesticular con el micrófono apagado para obtener la atención de Massa, en medio de un clima de tensión que fue subiendo de tono.

"Diputado, para que le quede claro. Hay un acuerdo de Labor Parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es retirarse del bloque, armar un bloque propio y venir a labor parlamentaria. Sino debe respetar a sus autoridades de bloque, diputado. Usted no tiene coronita. No me agote la paciencia", lanzó el titular de la Cámara baja.

"No me interesa. Yo soy diputado y tengo derecho. Es ilegal lo que está haciendo como todo lo que hace usted", replicó el del PRO, visiblemente ofuscado por el reto público de Massa.

En esa circunstancia, Iglesias decidió cerrar su computadora, se colocó el barbijo y dejó su banca en el recinto.

A modo de protesta, mientras caminaba por los pasillos del primer piso de la Cámara baja, grabó un video donde hizo su descargo y lo publicó en sus redes sociales.

"Como diputado nacional tengo derecho a plantear una cuestión de privilegio y el presidente no me lo puede negar. El acuerdo parlamentario no tiene nada que ver", explicó.

"Esto es el fracaso de las sesiones virtuales. Queremos sesionar presencialmente. La democracia no se suspende. El Congreso tiene que ser un servicio esencial", opinó.

En una serie de tuits, desmintió que haya pedido la cuestión de privilegio para contestarle a Cerruti y reveló que su intención era cuestionar a Massa y a Cristina Kirchner, "por haber convertido al Congreso en un simulacro" a través de las sesiones virtuales.