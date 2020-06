Una plaga de langostas invade la Argentina y amenaza suministro de alimentos

Invasión de langostas. Foto gentileza EuroNews.

Alerta en Argentina por la llegada de una plaga de langostas.

La plaga de insectos azota a la provincia de Corrientes, en el noreste de Argentina y habría llegado el pasado mes de mayo desde Paraguay.

La plaga de langostas está diezmando los cultivos y amenaza el suministro de alimentos, en medio de la pandemia de COVID-19 que ya ha impactado la economía del país.

Esta plaga, que pasó anteriormente por Santa Fe y Formosa, se dirigirse hacia Uruguay y Brasil, donde han declarado el estado de alerta fitosanitaria por la llegada de langostas.

Esta dañina y perjudicial nube de insectos, que se mueve según las condiciones del viento y la temperatura, y que ya ha afectado a los cultivos de maíz, caña de azúcar, trigo, frutales y té.

Impresionante invasión de insectos. Video gentileza EuroNews.

Por ahora no hay cifras sobre el impacto real de la plaga.

Peligro por la invasión de insectos. Canal 26.