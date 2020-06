Fin de la maldición: Liverpool, campeón de la Premier League por primera vez

Premier League confirma casos de Covid-19, REUTERS VIDEO.

La liga de fútbol inglesa dijo el martes pasado (19 de mayo) que se detectó coronavirus en seis jugadores, miembros de comisiones técnicas o empleados de tres clubes diferentes, de un total de 748 individuos evaluados.

La liga inglesa de fútbol reveló que 6 personas dieron positivo a las pruebas de coronavirus. Son jugadores, miembros del cuerpo técnico o empleados de 3 clubes diferentes.

Sus nombres no fueron revelados y todos estarán aislados por 7 días.

En total fueron evaluados 748 individuos antes de la reanudación de los entrenamientos que se realiza en pequeños grupos y sin contacto físico.

Your browser does not support the video element.

REUTERS VIDEO (20/5/2020).

BANDA SONORA: NO AUTORIZADA PARA USO EN CANALES DE TELEVISION. DIGITAL: LA BANDA SONORA DE ESTA NOTA SOLO PUEDE SER USADA CONJUNTAMENTE CON EL VIDEO QUE LA ACOMPAÑA Y NO PUEDE SER SEPARADA Y UTILIZADA INDIVIDUALMENTE EN NINGUN OTRO CONTEXTO O PRODUCCION AUDIOVISUAL, NI TAMPOCO RE-EDITADA O SEPARADA DE LA NOTA DE LA QUE FORMA PARTE.