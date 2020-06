Orduna, asesor presidencial, aseguró que el AMBA recién podría llegar a Fase 5 en septiembre

Martín Insaurralde, en diálogo exclusivo con Canal 26.

Finalmente llegó la noticia más esperada por Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, y toda su familia y allegados: logró superar el coronavirus que se le había detectado.

Este viernes, Insaurralde compartió la novedad en ENTREVISTA EXCLUSIVA con CANAL 26, en donde -además- mantuvo un emotivo encuentro al aire con su hijo, Martín, periodista deportivo del canal.

"Hoy es el día 16, tras estar 13 días internado en el Hospital de Llavallol", comenzó diciendo Insaurralde.

"Toda la familia estuvo preocupada, sobre todo porque yo venía con antecedentes", siguió: "Esto fue difícil, sobre todo cuando el virus se empezó a hacer más fuerte y pasé a fase de paciente grave".

"Por suerte, a las 48 horas empecé a salir del estado grave", comentó entusiasmado Insaurralde.

Entrevista exclusiva en Canal 26.

Consultado puntualmente sobre el tratamieno recibido con plasma, dijo el intendente de Lomas de Zamora: "Se está probando en el mundo y está claro que ayuda a tratar a una enfermedad que se está conociendo". Y agregó: "Si fuera la cura, no habría la cantidad de muertes que hay en el mundo. No se le puede aplicar a cualquier paciente".

En emotivo diálogo al aire con Martín, su hijo periodista de CANAL 26, también confirmó que "hoy me llegó el hisopado y dio negativo".

Martín Insaurralde se recuperó de coronavirus. Canal 26.

También, junto a su hijo reconoció que lo que más desea en estos momentos es "volver a abrazar a mi madre", sostuvo emocionado Insaurralde.

Finalmente, Insaurralde confirmó que tras mantener reuniones de trabajo por Zoom este fin de semana, el lunes retomará las actividades presenciales manteniendo los estructos protocolos de seguridad y distanciamiento.