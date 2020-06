VIDEO: contrabandistas usaban lancha a control remoto para pasar celulares en la Triple Frontera

Contrabando de celulares en la Triple Frontera.

Un video que circula en las últimas horas en las redes sociales muestra cómo contrabandistas paraguayos se las ingeniaron para pasar mercadería en la Triple Frontera tras el cierre del Puente de la Amistad, debido a la pandemia de coronavirus.

Soldados de la Armada de Brasil incautaron una lancha en miniatura, a control remoto, que se estaba utilizando para transportar celulares en el lado paraguayo de las aguas.

Los militares de la Capitanía Fluvial, destinados a la custodia del río Paraná, detectaron que una veloz mini lancha cruzaba Paraguay. Ante esto, los agentes decomisaron el artefacto y confirmaron que tenía varios celulares pegados con cinta.

Los intervinientes no pudieron determinar quién o quienes estaban operando el artefacto, que fue requisado como evidencia.

El dispositivo, junto con los aparatos celulares que transportaba, fue llevado a la sede de la Receita Federal en la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil, para el procedimiento de rigor.