VIDEO: balearon al jefe de policía de Ciudad de México en un atentado

Captura del video.

El jefe de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue hospitalizado tras recibir tres disparos en un atentado del que responsabilizó al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una de las avenidas más importantes de la capital mexicana, en el que se usaron armas de grueso calibre y que generó un intenso tiroteo que terminó con varios muertos y heridos, informaron las autoridades.

Desde el hospital donde se recupera de las lesiones por balas y esquirlas de granada, García Harfuch publicó en su cuenta de Twitter que fue atacado por el CJNG y confirmó la muerte de dos de sus acompañantes.

Your browser does not support the video element.

"Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando", escribió el funcionario, citado por el diario La Jornada.

Noticias relacionadas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que García Harfuch está fuera de peligro y detalló en su cuenta de Twitter que el suceso ocurrió a las 6.38 hora local (8.38 de Argentina) y señaló que seguía "recabando información".

Agregó que junto con la Guardia Nacional, tomaron "las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la ciudad", según el periódico mexicano La Reforma.

El atentado, perpetrado con armas de alto calibre, tuvo lugar en la parte alta del Paseo de la Reforma, una zona acomodada de la ciudad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador interrumpió su conferencia de prensa matutina para comentar el ataque y confirmó que "el informe preliminar habla de que el jefe de Seguridad Pública está herido y hay fallecidos en este atentado".

"Nuestro apoyo total, completo y absoluto a la jefa de Gobierno y a los integrantes del equipo de Seguridad Pública de la Ciudad de México", expresó el mandatario, quien dijo que dará más tarde dará más información.

El grupo armado atacó el vehículo en el que viajaba García Harfuch, quien asumió el cargo en octubre pero debido al ataque habría al menos dos civiles heridos, siempre según medios locales.

La zona quedó fuertemente acordonada tras el atentado.

"Todo esto tiene que ver sin duda con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad tanto en la Ciudad de México como en el país", expresó López Obrador, desde la ciudad de Morelia, en el occidental estado de Michoacán.