Día 100 de cuarentena en Argentina: cómo nos cambió la vida el coronavirus, área por área

Controles preventivos en accesos. Canal 26.

Desde las primeras horas de la mañana de este sábado, se han extremado los controles por circulación en diferentes accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Los operativos se dan en el marco del endurecimiento de las medidas de confinamiento y prevención anunciadas ayer por el presidente argentino Alberto Fernández desde la Quinta de Olivos.

CANAL 26 estuvo, como único medio EN EXCLUSIVA, en los retenes establecidos en el barrio de Liniers.

De esta manera se busca evitar circulación innecesaria, con el objetivo de frenar el avance de la pandemia. Los controles son cada día más estrictos.

Vale recordar que los trabajadores esenciales del AMBA tendrán tiempo desde el lunes y hasta el martes, inclusive, para renovar los permisos de circulación, trámite para el cual tendrán que informar el número de tarjeta SUBE o el de la patente del vehículo.

Las personas que residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se desempeñan en alguno de los 24 rubros esenciales establecidos por el decreto 297/20 deberán volver a tramitar el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC): para ello tendrán las 48 horas de lunes y martes.

Your browser does not support the video element.



A partir del próximos miércoles 1º de julio se darán de baja todos los CUHC que se habían otorgado anteriormente en el AMBA.