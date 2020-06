Bayer, Monsanto y el círculo vicioso por el peligro mortal del glifosato en la Argentina

Bayer

El gigante alemán Bayer pagará más de u$s 10.000 millones para cerrar la mayoría de las demandas penales que asumió tras la adquisición de Monsanto, iniciadas por presuntas muertes y enfermedades que habría causado el uso del glifosato, herbicida "estrella" del portfolio de la empresa estadounidense.

"Bayer anunció una serie de acuerdos que resolverán sustancialmente importantes litigios pendientes de Monsanto, incluidos los litigios de responsabilidad de producto Roundup en los Estados Unidos, los procesos sobre dispersión de dicamba y los litigios de PCB en agua", informó la empresa, a través de un comunicado.

"La característica principal es la resolución de Roundup en los Estados Unidos que dará cierre a aproximadamente el 75% de los litigios actuales de Roundup que representan aproximadamente 125.000 demandas presentadas y no presentadas en total. Las demandas resueltas incluyen todas las firmas de abogados demandantes que lideran el litigio federal multi-distrito de Roundup o los casos representativos de California seleccionados para juicio, y aquellos que representan el 95% de los casos actualmente listos para juicio, y establecen valores y parámetros clave para guiar la resolución del restante de los reclamos, a medida que avanzan las negociaciones", agregó.

"Además, la resolución pone en marcha un mecanismo para resolver de manera eficiente posibles futuras demandas. La compañía efectuará un pago de u$s 8800 millones a u$s 9600 millones para resolver los litigios actuales de Roundup, incluyendo una asignación con la que se espera cubrir reclamos no resueltos y de u$s 1250 millones, para apoyar un acuerdo colectivo por separado, con el fin de abordar potenciales futuros litigios", continuó.

Aclaró que el acuerdo colectivo de Roundup estará sujeto a la aprobación del juez Vince Chhabria, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Las resoluciones fueron aprobadas de manera unánime por el Consejo de Administración de Bayer y el Consejo de Supervisión con la aportación de su Comité Especial de Litigios. Los acuerdos no contienen la admisión de responsabilidad o irregularidad.

“Primero y, ante todo, el acuerdo de Roundup es lo correcto en el momento adecuado para poner fin a un largo periodo de incerteza para Bayer”, dijo Werner Baumann, CEO de Bayer. “Esto resuelve la mayoría de las demandas actuales y pone en marcha un mecanismo claro para el manejo de riesgos de potenciales litigios futuros. Es financieramente razonable, visto en comparación a los significativos riesgos financieros de litigios continuados de varios años y los impactos asociados a nuestra reputación y nuestro negocio. La decisión de resolver el litigio de Roundup nos permite enfocarnos totalmente en proveer salud y alimentación. Además, devolverá la conversación acerca de la seguridad y utilidad de los herbicidas a base de glifosato al terreno regulatorio y al ámbito completo de la ciencia”, añadió.