Bill Gates y su conclusión “sombría” acerca del coronavirus en EE.UU. y el mundo

Pandemia global de covid-19.

La pandemia del coronavirus Covid-10 sigue su avance y ya supera los 9,9 millones el total de contagios, en tanto que eran más de 497 mil los fallecidos y más de 5 millones de recuperados.

Según el conteo difundido por la Universidad John Hopkins, de Estados Unidos, eran un total de 9.939.813 los infectados, 497.427 los muertos y 5.008.895 los pacientes recuperados.

EE.UU. supera los 2,5 millones de contagios

Estados Unidos superó el sábado los 2,5 millones de casos de coronavirus, según el balance que realiza la Universidad Johns Hopkins, en momentos en que el país atraviesa un aumento exponencial de contagios en varios estados.

A las 21H30 GMT, se registraban 2.500.419 casos confirmados de covid-19, de acuerdo con la universidad con sede en Baltimore. Los muertos, en tanto, superaron las 125.000.

Paraguay dispara sus casos con 231 positivos en un día

Paraguay confirmó este sábado 231 casos nuevos de coronavirus, con lo que el número de positivos desde que se detectó el primer contagio en el país, el 7 de marzo, asciende ya a 1.942, según informó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

En esta jornada también se conoció el fallecimiento por coronavirus de dos personas, de 74 y 94 años, que elevan a 15 el número de muertos en el país.

Perú disminuye los casos activos y hospitalizados

A pesar de haber llegado a los 275.989 infectados y 9.135 fallecidos, Perú reportó este sábado una caída de casos activos y hospitalizados por COVID-19, cuando se apresta a implementar cuarentenas "focalizadas" desde julio, como parte de una "nueva normalidad" en el país.

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que en las últimas horas se tomaron 20.614 nuevas pruebas, entre rápidas y moleculares, que permitieron detectar otros 3.625 casos, mientras que las altas médicas ascendieron a 4.218 en el mismo período.

Carlos Bilardo, técnico campeón con Argentina en México 1986, dio positivo por COVID-19.

El entrenador argentino Carlos Bilardo, ganador de la Copa del Mundo de México en 1986, ha dado positivo por coronavirus, aunque no ha mostrado ningún síntoma, según los informes de los medios locales. El también exfutbolista de 82 años sufre actualmente de un trastorno cerebral y vive en una residencia de ancianos, en la que otras 10 personas han dado positivo en el test por COVID-19. Además, recibió el apoyo de Estudiantes La Plata, su antiguo club donde jugó y dirigió.

Tokio descarta nuevas restricciones pese al aumento de contagios.

El Gobierno de Tokio descartó este sábado (27.06.2020) aplicar nuevas restricciones a pesar del incremento del número de infecciones de coronavirus en la capital, que lleva cuatro días seguidos rondando el medio centenar de contagios diarios y registró este sábado 57 más, la mayor cifra desde el levantamiento del estado de alerta sanitaria. La Gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, afirmó que por el momento no se puede puede hablar de una "segunda ola de contagios" debido a que el incremento no es tan significativo, y señaló que las autoridades no contemplan volver a imponer restricciones ni emitir nuevas advertencias a los ciudadanos, en declaraciones a los medios nipones. El Área Metropolitana de Tokio, la región de Japón más afectada por la pandemia, venía registrando una tendencia a la baja de nuevos contagios de COVID-19 hasta finales de mayo, cuando se levantó el estado de alerta sanitaria en todo el país, pero en los últimos días los casos parecen haber repuntado.

MAPA INTERACTIVO DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO:

Rusia reportó nuevamente poco menos de 7.000 nuevos casos y menos de 200 muertes.

Rusia, el tercer país con más contagios en el mundo tras Estados Unidos y Brasil, informó durante este sábado (27.06.2020) que 6.825 personas más dieron positivo por coronavirus con respecto al último día. Esto elevó el número de infectados a 627.646 en todo el país. Es el segundo día consecutivo que Rusia registró menos de 7.000 casos. Además, según informaron las autoridades rusas, el número de muertos registrados a causa del virus fue de 188 personas, lo que significa que 8.969 personas han perdido la vida desde que se propagó el virus en Rusia.

Coronavirus en Rusia. NA.

Merkel dice que Europa todavía no está preparada para resistir crisis.

La canciller alemana, Angela Merkel, cree que Europa "no es todavía suficientemente resistente a las crisis" y que el coronavirus plantea un desafío de "dimensiones sin precedentes". En una entrevista que publicaron este sábado (27.06.2020) el diario alemán "Süddeutsche Zeitung" y otros medios europeos, la canciller pide que la Unión Europea se ocupe "del trabajo de cada día. Va mucho en interés de los propios socios mantener un fuerte mercado interior y permanecer unidos en la escena internacional". "En una situación tan extraordinaria, confío en que los estados miembros tengan un gran interés en las cosas que nos unen", afirmó Merkel, cuyo país asume el próximo 1 de julio la presidencia de turno de la UE.