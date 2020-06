VIDEO: una reportera de CNN fue asaltada en vivo a punta de cuchillo en plena calle de Brasil

Periodista de CNN asaltada en Brasil en vivo

Bruna Macedo, reportera de CNN Brasil, fue asaltada mientras transmitía en vivo desde São Paulo para la señal internacional.

En un video que circula por las redes sociales se puede ver cómo el delincuente se acerca a Macedo con un cuchillo y le arrebata sus celulares.

Your browser does not support the video element.

El robo fue confirmado por el presentador del noticiero Rafael Colombo, quien comentó que "Bruna no podía entender en ese momento lo que estaba sucediendo, si era una persona sin hogar que pasaba por ahí. Pero después de lo sucedido, cortamos la imagen y explicó que había sido asaltada".

Noticias relacionadas

Asimismo, Colombo mencionó que la reportera no sufrió ningún tipo de lesión y se encuentra bien. Además, presentará la respectiva denuncia policial.