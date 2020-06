Una mujer separada será indemnizada por criar a los hijos, mantener la casa y no poder tener un empleo estable

Padres detenidos por llevar a sus hijos en el baúl en plena cuarentena

Una pareja fue demorada cuando circulaba en auto con sus hijos de 12 y 13 años ocultos en el baúl, y fueron acusados de incumplir el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, en la Autopista del Buen Ayre, a la altura del partido bonaerense de Ituzaingó.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Vial provincial en el kilómetro 21,500 de la autopista.

Los uniformados interceptaron el auto Volkswagen Suran en el que circulaba la pareja compuesta por un hombre de 35 años y su mujer de 32.

Los policías comprobaron que los ocupantes contaban con permiso de circulación pero no se correspondía con la situación.

Los uniformados decidieron revisar al baúl del auto, a lo que la pareja opuso cierta resistencia, con muestras de nerviosismo.

Finalmente, se descubrió que en el habitáculo se encontraban una niña de 12 años y un chico de 13, hijos de la pareja.

La pareja y los chicos residen en la ciudad de Buenos Aires y se dirigían al distrito bonaerense de San Miguel para visitar al padre del hombre, finalmente admitieron a los policías.

El hombre y la mujer fueron aprehendidos y notificados de una causa por infracción de los artículos 205 Y 239 del Código Penal.

También se notificó a la Justicia Federal Penal de Morón, que dispuso que se obligue a la familia a retornar a su domicilio.