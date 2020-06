Nueva fase de cuarentena: buscan que circulen entre 200 y 300 mil personas menos en el AMBA

Ginés González García

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que la decisión de avanzar con mayores restricciones a la circulación en la cuarentena del área metropolitana se tomó para evitar "consecuencias fatales por no contar con camas de terapia intensiva".

"Notamos que el avance de internación específica empezó a ser muy exponencial. Eso implicó que teníamos que hacer algo para que dentro de 25 o 30 días no suceda lo que no queremos que ocurra: que no haya ninguna persona que, por no tener una terapia intensiva, respiradores y todo lo que necesite termine con una consecuencia fatal", indicó González García.

En declaraciones periodísticas, el ministro sostuvo que "en todo el mundo más del 50% de la mortalidad ocurrió porque algunas personas no tenían cómo atenderse" y señaló que "para que eso no suceda hay que ponerle un freno" a la circulación de gente.

"Hay que administrar la cuarentena y restringir la circulación de la mejor manera porque este es un virus dinámico, con una capacidad de contagio que sorprende y que no tiene, hoy, solución en el mundo", agregó.

El funcionario remarcó que "el AMBA es una de las 20 ciudades más grandes del mundo, es una unidad geográfica que no para en la General Paz, así que lo que se hizo entre Provincia, Ciudad y Nación es restringir el movimiento".

El titular de la cartera de Salud sostuvo que se buscó "manejar la cuarentena de tal manera que el número de casos fuera siempre controlable y administrado" y que eso se hizo "desde el primer día".

"Cuando empezamos a notar que teníamos circulación comunitaria en una megalópolis como el AMBA, empezamos a pensar de otra manera; así que salimos con el Programa Detectar", agregó González García.