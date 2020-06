El provocativo video de Mica Viciconte y la contundente respuesta de Nicole Neumann

Micaela Viciconte

Mica Viciconte, una de las principales protagonistas del Tik Tok en esta cuarentena, subió un video provocativo en el que se la escucha interpretar un fragmento del tema “La Patrona”, de Samy y Sandra Sandoval.

“Pobrecita de la ex, todavía no supera que la patrona soy yo y que haga lo que quiera”, dice una parte del estribillo del tema, interpretado por la modelo. Pese a que no la nombra, sus seguidores celebraron la publicación y marcaron el destinatario: Nicole Neumann.

Luego, a través de su cuenta en Instagram, Nicole Neumann subió una historia en la que dejó en claro cuál es su postura frente a las actitudes ajenas. “Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa”, reza el posteo.

Parece que la disputa entre Viciconte, Cubero y Neumann no llega a su fin y mantienen los idas y vuelta a través de las redes sociales.